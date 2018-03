Die Fleher Brücke im Düsseldorfer Süden muss wegen Rissen in den Schrägstreben entlastet werden. Deshalb sperrt der Landesbetrieb Straßen. NRW in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.03.2018) in beide Richtungen den rechten Fahrstreifen und die Standspur. Wie lange die Sperrungen andauern, bis wann die Schäden repariert sind, ist unklar. Der Schwerverkehr kann die Brücke weiter befahren, doch viele Lkw -Fahrer werden sich wegen drohender Staus Alternativrouten zur A46 wie etwa über die Josef-Kardinal-Frings-Brücke suchen.

Verlagerung der Verkehrsströme und Probleme

Diese Verlagerung des Verkehrsströme führt zur Forcierung der Probleme an anderer Stelle. Dass die 1979 fertiggestellte Fleher Brücke so marode ist, liegt nicht nur an der massiv gestiegenen Verkehrsbelastung in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch Lkw, sondern auch an der Sperrung der nicht mehr sanierbaren A1 -Rheinbrücke bei Leverkusen für Lastwagen über 3,5 Tonnen seit 2012. Allein zwischen Duisburg und Bonn werden oder sollen in diesem Jahr insgesamt acht Autobahnbrücken repariert werden, was zu mehr Verkehr auf anderen, ebenfalls maroden Brücken führt.

Straßen.NRW: Kein Dominoeffekt

Von einem Dominoeffekt möchte man beim Landesbetrieb Straßen.NRW aber nicht reden. "Solche kausalen Zusammenhänge lassen sich nicht herstellen ", sagte ein Sprecher dem WDR . Fakt ist jedoch, dass viele Brücken so kaputt sind, weil sie vor Jahrzehnten gebaut wurden und für das heutige Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt sind.

Vor allem bei den vielen Brücken aus den 1960er und 1970er Jahren besteht vielfach akuter Handlungsbedarf. An der Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg etwa wird bis zum Neubau ab 2020 immer wieder gearbeitet. In den Sommerferien wird die Brücke zweimal für etwa fünf Tage je Fahrtrichtung gesperrt.

An die Grenzen gestoßen

Das Problem wird NRW noch lange begleiten. "Die Brücken zu sanieren oder zu erneuern wird etliche Jahre dauern" , sagte der Sprecher von Straßen.NRW. Kein Wunder bei dieser Größenordnung: Derzeit prüft der Landesbetrieb die Statik der Brücken an Autobahnen und Bundesstraßen mit Hilfe zeitgemäßer Rechenmodelle. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Nachrechnung von 375 Brücken, die aufgrund ihres Alters, ihrer Bauweise oder der besonders hohen Verkehrsbelastung an ihre Grenzen gekommen sind.