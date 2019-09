Maria 2.0: Menschenkette um Kölner Dom

Mit einer Menschenkette um den Kölner Dom haben die Bewegung Maria 2.0 und der Katholische Deutsche Frauenbund am Sonntag (22.09.2019) gegen die Vorherrschaft der Männer in der katholischen Kirche protestiert. Versammelt hatten sich mittags Hunderte Männer und Frauen.

Eine Forderung: Zulassung zu allen Ämtern