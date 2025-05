" Sie war ein großes Wunder, ein großes, großes Wunder ". So beschreibt der Pianist Igor Levit die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer in einer spontanen Rede auf der Bühne des Deutschen Filmpreis kurz nach ihrem Tod.

Am vergangenen Freitag starb die 103-Jährige. Knapp eine Woche später ist die gebürtige Berlinerin unter großer Anteilnahme von Politik und Gesellschaft auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee neben dem Grab ihrer Großeltern beigesetzt worden.

Bitte seid Menschen! Holocaust-Überlebende Margot Friedländer

Bis zuletzt hatte sie sich als Zeitzeugin gegen ein Vergessen der NS-Verbrechen engagiert. Zuletzt appellierte sie noch vor wenigen Tagen in Berlin auf der Gedenkveranstaltung des Senats zum 80. Jahrestag des Kriegsendes: "Bitte seid Menschen!"

Als Einzige überlebt

Margot Friedländer vor ihrem Ehrenbürgerporträt in Berlin

Geboren wurde sie als Margot Bendheim in Berlin-Kreuzberg und wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Ab 1933 bekam sie als Jugendliche die politischen Veränderungen mit, Verwandte und Freunde emigrierten. Ihr Vater, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, entschloss sich erst 1939, in letzter Minute, nach Belgien zu fliehen. 1942 wurde er ermordet.

Friedländer überlebte als Einzige ihrer direkten Familie die Schoah. Nach mehr als sechs Jahrzehnten in New York kehrte sie im Alter von 88 Jahren in ihre Heimat Berlin zurück. Bis zuletzt engagierte sie sich als Zeitzeugin, um die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten und für Demokratie zu werben.

Ehrengrab für Friedländer

Auf ausdrücklichen Wunsch der Verstorbenen, die einer liberalen jüdischen Gemeinde angehörte, sang auch der Vorsitzende der jüdisch-orthodoxen Berliner Chabad-Gemeinde, Rabbiner Yehuda Teichtal, ein Gebet und erinnerte mit persönlichen Worten an Friedländer. Max Raabe sang ebenfalls auf Wunsch von Friedländer: "Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. " Als Berliner Ehrenbürgerin erhält Friedländer ein sogenanntes Ehrengrab.

Die Trauerfeier wurde live im rbb-Fernsehen übertragen. In den kommenden Wochen soll es eine öffentliche Gedenkveranstaltung geben.

Unsere Quellen: