WDR: Margot Friedländer war bei Eurem letzten Treffen bereits 103 Jahre alt. Wie hast du sie da erlebt?

Schulz: Voller Energie! Sie war unheimlich aktiv, obwohl sie körperlich schon sehr schwach war. Sie ist damals von Berlin nach Münster zur Verleihung des Friedenspreises gekommen. Sie war sechs Stunden im Auto unterwegs, weil sie nicht mehr fliegen durfte. Der Bundespräsident hat ihr angeboten, sie im Flugzeug mitzunehmen. Aber das ging nicht mehr, weil Fliegen für ihren schwachen Körper zu gefährlich war.

WDR-Reporterin Alexa Schulze im Gespräch mit Margot Friedländer

Trotz dieser langen Autofahrt hat sie sich von mir interviewen lassen, hat danach den Friedenspreis in Empfang genommen und ist abends sogar noch zum Presseball gefahren. Die Frau hatte eine Wahnsinnskraft! Ihr Arzt, der sie immer begleitet hat, erzählte mir, dass er mit Anfang 60 kaum schaffe, was sie so an Pensum hat. Als er abends schon in den Seilen hing, hat sie immer noch gefragt: "So, was machen wir jetzt noch?"

WDR: Als gestern bei der Verleihung des deutschen Filmpreises der Tod von Margot Friedländer bekannt gegeben wurde, gab es im Publikum viele Tränen. Warum war sie eine so beeindruckende Zeitzeugin?

Schulz: Sie hat es geschafft, mit sehr viel Emotion und sehr viel Liebe die Leute mitzunehmen. Trotz ihrer schrecklichen Erfahrungen im Nationalsozialismus hat sie mit ihrem unbedingten Willen immer wieder zur Versöhnung angeregt. Das war ihre große Mission. Diese große Liebe war immer spürbar, in jedem Gespräch mit ihr.

Ich glaube, das ist etwas, was die Leute einfach auch sehr berührt hat. Außerdem konnte sie die Zeit von damals so sehr ins Jetzt ziehen. 80 Jahre Kriegsende, krisselige Schwarz-Weiß-Bilder - das alles wirkt wahnsinnig weit weg. Und sie hat es mit ihrer Stimme und ihrem lebendigen Erzählen zu uns in die Gegenwart geholt. Das ist für unsere Erinnerungskultur sehr wichtig.

WDR: Was bleibt dir persönlich von Margot Friedländer in Erinnerung?

Schulz: Das ist die Frage, die mich zurzeit sehr beschäftigt. Als ich gestern von ihrem Tod erfahren habe, ist mir das wahnsinnig nah gegangen. Nach unserem letzten Wiedersehen habe ich gewusst: Das war wahrscheinlich unser letztes Treffen.

Was mir bleibt, ist ihre leise Stimme, die manchmal nur ein Flüstern war, die aber so eine Wucht hatte mit ihren Aussagen. Sie hat ganz zum Schluss von unserem letzten Gespräch meine Hände genommen und ganz fest gedrückt. Mit ihren kleinen, zarten, sehr warmen Händen.

Sie hatte noch eine erstaunliche Kraft in den Händen und hat diesen Satz gesagt, den sie ja immer gesagt hat und der symbolisch für ihre Mission geworden ist: "Seid Menschen." Ich habe ihr geantwortet: "Das werden wir uns zu Herzen nehmen." Daran werde ich mich, denke ich, mein Leben lang zurück erinnern.

Das Interview führte Dominik Reinle.