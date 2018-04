Logo des March for Science 2018

" Das ist die angemessene Reaktion auf aktuelle Tendenzen" , sagt er. Welche? " Gut begründete Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung werden mitunter einfach nicht mehr zur Kenntis genommen." Statt dessen gelte das Wort selbsternannter Autoritäten.

Gefährliche Tendenzen

Ewald spricht von den USA , dem Thema Klimawandel und wie der amerikanische Präsident damit umgeht. Trump behauptet, es gebe den Klimawandel nicht, entgegen zahlreicher wissenschaftlicher Beweise. Er weise Wissenschaftler an, diese Theorie " in Papier zu gießen" , sagt Ewald, um auf solcher Grundlage politische Entscheidungen zu treffen. " Das ist sehr gefährlich."

US-Regierung verbietet Begriffe

Seit vergangenem Jahr dürfen einige wissenschaftliche Behörden in den USA bestimmte Begriffe in offiziellen Papieren nicht mehr verwenden, darunter "Transgender", "Fötus", "Diversität", " auf wissenschaftlicher Grundlage " und auch das Wort Klimawandel.

"Rechtzeitig bemerkbar machen"

" Das ist das Ende wissenschaftlicher Arbeit ", sagt Ewald - für ihn ein echtes Alarmzeichen. In Deutschland, das räumt er zur Beruhigung ein, sei die Freiheit von Lehre und Forschung nach wie vor sehr groß. Dennoch sei es notwendig, sich " rechtzeitig bemerkbar zu machen ".

Demokratiefeindliche Kräfte auch in Deutschland

Weltweit und auch in 15 deutschen Städten treffen sich am Samstag Wissenschaftler zum March for Science, um für die Freiheit der Wissenschaft zu demonstrieren. Auch in Deutschland, so die Veranstalter, versuchten " demokratiefeindliche Kräfte, solide Erkenntnisse zu diskreditieren, indem sie bloße Meinungen als gleichwertig darstellen ".

Kundgebung, Konzert, Party

Protestzug durch die Kölner Innenstadt

In Köln startete der Protestzug um 11 Uhr auf der Domplatte, in Münster zur selben Zeit vor dem Schloss. Bei einer anschließenden Kundgebung sprechen in Köln Prominente wie die NRW -Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, der Kriminologe Mark Benecke oder Astronaut Reinhold Ewald. Auch der WDR-Journalist Ranga Yogeshwar und der Science-Slammer und Autor Reinhard Remfort werden dabei sein. Für den Abend sind Konzert und Party geplant.

Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter weltweit über 1,3 Millionen Menschen am March for Science teilgenommen - in Deutschland mehr als 37.000.