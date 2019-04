Der plötzliche Tod eines Halbmarathon-Läufers am Sonntag (28.04.019) in Düsseldorf verunsichert Freizeitsportler. Auch, wenn die Ursache noch unklar ist: es sei generell gar nicht so ungewöhnlich, dass bei einem Marathon-Läufer plötzlich Herz- oder Kreislaufprobleme auftreten. Denn: "Menschen, die Sport treiben, haben immer eine höhere Gefahr" , weiß der Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse - und gibt Tipps für die richtige Belastung.