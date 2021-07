Der E-Manta von Opel: "Hässliche Schüssel" oder Nostalgie-Erfolg

" Wenn du in dem sitzt und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht - das ist ein Gefühl von Freiheit, das ist total geil, das ist unbeschreiblich. " So ist es, wenn man in einem Manta sitzt. Zumindest wenn stimmt, was Bertie aka Till Schweiger 1991 in dem Film "Manta, Manta" gesagt hat.

E-Manta bereits im Mai angekündigt

Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta Manta"

Ob sich dieses spezielle Manta-Gefühl in ein E-Auto im Jahr 2021 übertragen lässt, bleibt abzuwarten. Der Automobilhersteller Opel, der den alten Manta unter anderem in seinem 2014 geschlossenen Werk in Bochum produziert hatte, geht aber wohl davon aus und hat bereits im Mai die Rückkehr des Kultmobils mit Elektro-Motor angekündigt.

Im Frühjahr gewährte der Konzern zunächst mit einem zum E-Auto umgebauten alten Manta einen Blick in die elektrische Zukunft der Marke, und nun folgte ein erster Designvorschlag, wobei allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es die finale Produktversion erst Mitte des Jahrzehnts geben wird.

Fehlende Fuchsschwanz-Antenne ist kein Aufreger

Es bleiben also noch ein paar Jahre, um den Wünschen der Manta-Liebhaber Rechnung zu tragen, die "ihr" Auto in den moderneren Rundungen der neuen Version nicht wiedererkennen. Dass es bei im 21. Jahrhundert entwickelten Mobilen keine Radio-Antenne mehr gibt, an der man einen Fuchsschwanz aufhängen könnte, ist dabei das kleinste Problem.

"Hässliche Schüssel!"

Unter dem Posting, mit dem die Aktuelle Stunde des WDR die Rückkehr des Manta diskutieren lässt, fällt das Urteil der User mehrheitlich vernichtend aus. Da ist von einer " hässlichen Schüssel " die Rede. Man fühlt sich an Lego, Playmobil oder gar ein Mondfahrzeug erinnert. "Das ist alles, aber kein bisschen Manta!", schreibt Dieter Dronski. Marius Müller fragt, was viele umtreibt: "Gibt's den auch in schön?"

Manta GSe kommt bei Usern besser an

Der im Mai vorgestellte Opel Manta GSe ElektroMOD

Kurz: Einzige vom Gros der Nutzer erkannte Ähnlichkeit mit dem Manta aus dem alten Jahrtausend ist das Opel-Logo. Der elektrisch aufgerüstete Manta GSe, den der Konzern im Mai präsentierte, trifft eher den Nerv der Manta-Fans, wie mehrere Kommentare vermuten lassen. Das war wohl auch im Mai schon so: Das positive Feedback habe Opel dazu bewogen, den Manta neu zu erfinden, sagt Opel-Vorstandschef Michael Lohscheller. Optisch hat man sich mit dieser Erfindung allerdings recht weit vom einstigen Manta entfernt.

Elektrifizierungspläne mit Nostalgie

Dass der Ritt auf der Retro-Welle dem auf einer Rasierklinge zuweilen recht nahe kommt, hat der Volkswagen-Konzern in diesem Jahrtausend bereits mit seinem VW Beetle gelernt. Er konnte nicht annähernd an die Erfolge des Käfers, seines Vorgängers, anknüpfen.

Gleichwohl denkt man wohl auch bei Volkswagen darüber nach, die Elektrifizierungspläne für seine Fahrzeugflotte mit Nostalgie, sprich einem E-Beetle zu promoten. Darüber berichtete die Auto-Bild im vergangenen Dezember.

Autos wie der Käfer oder eben auch der Manta spielten eben nicht nur die Hauptrolle in Spielfilmen, sondern wecken in vielen Menschen nostalgische Erinnerungen. Das wissen natürlich auch Automobilkonzerne und Marketingexperten.