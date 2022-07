Mallorca geht gegen Sauftourismus vor - acht Lokale werden geschlossen

Schon vergangene Woche hatte die ARD von ersten Schließungen erfahren. Mittlerweile ist klar: Acht Lokale werden zumindest vorläufig dichtgemacht. Die Hälfte befindet sich laut Tourismusministerium am "Ballermann" an der Playa de Palma. Die anderen sind in der britischen Urlauber- und Party-Hochburg Magaluf. Allen droht, dass sie nicht mehr öffnen dürfen.

Ob es sich um Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strand-Kioske handelt, war zunächst nicht bekannt. Klar sind aber die Vorwürfe: Unter anderem geht es um Alkoholausschank an Minderjährige und außerhalb der genehmigten Zeiten.

Anti-Sauftourismus-Gesetz schon 2020 verabschiedet

„ Es ist das erste Mal, dass auf den Balearen Lokale aus solchen Gründen geschlossen werden “, sagte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela. Grundlage ist das Anfang 2020 verabschiedete "Anti-Sauftourismus-Gesetz", das wegen der Corona-Pandemie aber erst seit rund eineinhalb Monaten praktisch zur Anwendung kommt.

Verboten sind jetzt zum Beispiel Flatrate-Saufen und Happy-Hour-Angebote, berichtet ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Läden dürfen ab 21.30 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen.

„Wir werden entschlossen handeln, denn unser Reiseziel hat einer bestimmten Art von Tourismus basta gesagt.“ Iago Negueruela, balearischer Tourismusminister

Auch die Polizeikontrollen sollen verstärkt werden, um Exzesse zu verhindern. Das Vorgehen wird von den Bürgerinnen und Bürgern und in der Politik in den betroffenen Gemeinden auf Mallorca mehrheitlich begrüßt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Manchen Restaurant- und Hotelbesitzern an der Playa de Palma gehen die Regeln sogar nicht weit genug, hat die ARD erfahren.