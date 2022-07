Vorwurf Brandstiftung: Deutscher auf Mallorca festgenommen

Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca hat die Polizei einen Deutschen wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag und Sonntag an insgesamt sieben Stellen unter anderem in der Nähe von Wäldern bei Calvià etwa 20 Kilometer westlich von Palma Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das sei wegen der derzeit extremen Waldbrandgefahr infolge von Dürre noch gefährlicher als sonst, fügte ein Sprecher hinzu. Zum Glück hätten alle Feuer schnell gelöscht werden können. Einzelheiten zur Identität des Deutschen wurden zunächst nicht mitgeteilt.