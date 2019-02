Bundesjustizministerin Katarina Barley ( SPD ) will durchsetzen, dass künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt. Das wäre in vielen Fällen der Verkäufer. Derzeit werden die Maklerkosten fast immer auf den Käufer umgelegt. Oft kommen fünfstellige Beträge zusammen, die Immobilienkäufer zusätzlich zum eigentlichen Kaufpreis kalkulieren müssen.

Gerade für junge Menschen und Familien sei Wohnungseigentum daher schwer zu finanzieren, sagte Barley am Montag (25.02.2019) der "Süddeutschen Zeitung".

Köln und Düsseldorf sind Hotspots

Der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Voigtländer, geht davon aus, dass Familien beim Hauskauf entlastet werden könnten. Denn aktuell liege die Maklergebühr in NRW im Schnitt bei 3,75 Prozent. Das gesparte Geld könnte gut in das Eigenkapital eingebracht werden. Eventuell seien in der Folge auch günstigere Zinssätze möglich.