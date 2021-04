Maibaum in Corona-Zeiten setzen - eine abgespeckte Tradition

Corona macht auch 2021 den Mai-Jungen und -Mädchen einen Strich durch die Rechnung: Kein Tanz in den Mai, keine fröhlichen Feste und Partys im Zelt, Umzüge finden nicht statt, ebenso gibt es das "Baumsetzen" allerhöchstens in angepasstem/abgespecktem Rahmen - und auch nicht in der heutigen Mai-Nacht.

Königspaar: Online -Krönung und Zoom -Treff



Für Philipp Busche von den Maijungen im Aachener Stadtteil Freund fühlt es sich besonders bitter an: Seit sieben Jahren ist er dabei, 2020 hätte er seinen Verein eigentlich als Mai-König angeführt. Eine besondere Ehre, aus der wegen Corona nichts wurde - jetzt trifft sich der Verein zur Mai-Nacht erneut nur per Zoom-Meeting.

"Wir werden trotzdem ein Königspaar krönen, natürlich nur digital. Ansonsten planen wir Kooperationen mit anderen Vereinen, bei denen wir auf das Brauchtum aufmerksam machen wollen, mit Gewinnspielen und Rückblicken auf die vergangenen Jahre“ , sagt Busche. „Da freu ich mich drauf, aber natürlich ersetzt es nicht das, was wir sonst hatten in den vergangenen Jahren."

Fehlendes Gemeinschaftsgefühl - und Mitgliederschwund?

Die Freunder Maijungen und andere Vereine machen trotzdem das Beste aus ihrer Lage, sie unterstützen sich gegenseitig. Die Freunder tun dies zusammen mit den Maijungen aus Aachen-Wahlheim. Dort ist Tobias Kohl seit Jahren sehr engagiert. "Am 1. Mai werden wir in Walheim einen Baum aufstellen, in kleinstem Kreis" , erzählt der 24-Jährige.

Dass sich Vereine und Freunde in dieser Jahreszeit nicht persönlich treffen können, sieht er auch auf lange Sicht kritisch: "Man läuft vielleicht Gefahr, ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, man wird nicht mehr so wahrgenommen. Wegen fehlender Feste ist es sehr schwierig, neue Mitglieder für die Gesellschaften zu finden" , ergänzt Kohl.

Nächtliches Baumsetzen wegen Ausgangssperre verboten

Für die Mai-Nacht sind den Vereinen also die Hände gebunden. Aber auch privat wird das Brauchtum in dieser Nacht normalerweise ganz besonders eingeläutet - mit Maibäumen oder Maiherzen an Haustüren. Verliebte machen dann für gewöhnlich eine nächtliche Tour zum Haus des oder der Angebeteten. Wegen der aktuellen Ausgangsperre zwischen 22 und 5 Uhr sollte dies aber nach Möglichkeit nicht in der Mainacht geschehen, Ordnungsämter und Polizei werden in vielen Städten und Kommunen verstärkt unterwegs sein.

Wer aber nicht auf das Maibrauchtum mit Baum und/oder Herz verzichten will: Tagsüber ist das Aufstellen nicht verboten…