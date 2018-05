In Dörfern ist nicht nur die gute Bewachung, sondern auch die Größe des Baumes eine Prestigefrage. Im Landkreis Ebersberg in Bayern zum Beispiel war 40 Meter der Rekord. Schon mehrfach wurde "Deutschlands größter Maibaum" gemeldet. Eine Douglasie, gefällt in Pfaffenhofen in Bayern für Nordenham in Niedersachsen, soll es auf stolze 61 Meter bringen.