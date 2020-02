Bundesweit haben am Donnerstagabend (20.02.2020) tausende Menschen der Opfer des offenbar rassistischen Terroranschlags im hessischen Hanau gedacht. Auch in NRW gingen die Menschen in zahlreichen Städten gegen rechten Terror auf die Straße.

Spontane Mahnwache in Köln

In Köln versammelten sich am Abend mehrere hundert Menschen zu einer spontanen Mahnwache an der Keupstraße, die im Jahr 2004 Ziel eines Nagelbombenanschlags des NSU gewesen war. Viele hatten Kerzen dabei. Die Mahnwache begann daher auch mit einer Schweigeminute für die Opfer und ihre Familien in Hanau. Einige Namen der Opfer wurden im Anschluss daran vorgelesen.

Plakataufschrift: "Rassismus tötet"

Viele Menschen brachten Fahnen und Plakate mit, auf denen unter anderem zu lesen war: "Rechte Netzwerke zerschlagen" , "Gemeinsam gegen Rassismus" und "Rassismus tötet" . Vielen Rednerinnen und Rednern war es wichtig zu betonen, dass man nicht mehr von rassistischen Einzeltätern sprechen könne. Schließlich würden Menschen in vielen deutschen Städten Opfer fremdenfeindlicher Übergriffe und sogar Anschlägen.

In Münster versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen vor dem Hauptbahnhof, um ein Zeichen gegen rechten Terror in Deutschland zu setzen. Etwa 200 Menschen demonstrierten am Aachener Elisenbrunnen und forderten ein entschiedeneres Vorgehen gegen Rechts. Zu der Veranstaltung hatten Die Linke, Grünen und andere Parteien aufgerufen.