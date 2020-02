Zahlreiche Mahnwachen in NRW für die Opfer von Hanau

Aktionen in vielen NRW-Städten

Demonstration gegen Rassismus in Düsseldorf

In Herford fand bereits am Vormittag eine Mahnwache vor dem Rathaus statt, zu der sich rund 500 Menschen einfanden. Bis zu 1.200 Menschen demonstrierten auch in Düsseldorf gegen rechtsextremen Terror. "In unsere Trauer mischt sich auch Wut, weil die politisch Verantwortlichen lange Zeit den Rechtsextremismus verharmlost und bagatellisiert haben", sagte Oliver Ongaro vom antifaschistischen Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer", das kurzfristig zu der Demonstration aufgerufen hatte.

Demonstration vor dem Bielefelder Rathaus

Weitere Mahnveranstaltungen fanden unter anderem in Dortmund und Köln statt. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte ihre Termine bei Karnevalsveranstaltungen abgesagt, um an der Demo von "Köln gegen Rechts" auf dem Roncalliplatz teilzunehmen. In Bielefeld versammelten sich nach Polizeiangaben bis zu 800 Teilnehmer vor dem Hauptbahnhof. Auf Plakaten des Bielefelder Bündnisses gegen Rechts hieß es "Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!".