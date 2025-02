Welche Mafiagruppen sind in NRW aktiv?

Italienische Mafiaorganisationen gehören nach Einschätzung des Landeskriminalamts NRW (LKA) zu den gefährlichsten und am besten organisierten Strukturen der Organisierten Kriminalität in Deutschland. Vor allem die ursprünglich aus Kalabrien stammenden Mafiagruppe 'Ndrangheta ist nach Erkenntnissen der Ermittler in NRW präsent. Andere Gruppen wie die Camorra und die Cosa Nostra spielen laut LKA im Vergleich eine untergeordnete Rolle.

Nordrhein-Westfalen dient dabei der 'Ndrangheta laut LKA als Stützpunkt, Rückzugsort und Drehscheibe für illegale Geschäfte - insbesondere für die Verschleierung von Einkünften durch den Handel mit Kokain und anderen Drogen.

Sandro Mattioli

Während das LKA von einer niedrigen dreistelligen Zahl 'Ndrangheta-Mitglieder in NRW ausgeht, verweist Sandro Mattioli vom Verein "mafianeindanke" auf Erkenntnisse der italienischen Staatsanwaltschaft. Demnach gibt es in Deutschland etwa 60 "Ortsvereine" der 'Ndrangheta, in denen jeweils mehr als 50 Mitglieder organisiert sind. Falls das zutrifft, dürfte in NRW die Mitgliederzahl der kalabrischen Mafia weit höher liegen als bisher bekannt.

In welche Geschäfte ist die 'Ndrangheta verwickelt?