Männerwelten: Konfrontation zur besten Sendezeit

Und so einen Austausch unter Frauen haben Joko und Klaas miterlebt. Sie waren jetzt nicht überrascht, dass es sowas gibt. Sondern wie alltäglich das ist im Leben einer Frau. Wie das auch unser Verhalten bestimmt und unser Denken. Und dann haben sich sich entschlossen, ihre 15 Minuten Sendezeit zu nutzen, um diesem Thema eine Bühne zu geben.

WDR: Das Problem sollte jedem bekannt sein. Trotzdem sagen viele Zuschauer, dass sie völlig geschockt waren. Ziel erreicht?

Michaelsen: Was man damit erreichen kann, ist mir erst bewusst geworden, als ich die Reaktionen gesehen habe. Das Thema ist nicht neu, das Problem ist ewig alt. Und es resultiert aus der Tatsache, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit in Rollenbildern gelebt haben, in denen Männer und Frauen nicht gleichberechtigt und gleich behandelt wurden. In dieser Zeit entstanden Strukturen, in denen wir teilweise noch leben und in denen manche auch noch denken.

Schock statt Unterhaltung

Joko und Klaas spenden Sendezeit

Wenn ich ein Mann bin, dann weiß ich nicht wie es ist, wenn eine Frau von einem Mann sexuell belästigt wird. Was ich nicht erlebe, nehme ich nicht wahr. Wir haben das Problem an einen Ort geholt, an dem es normalerweise nicht thematisiert wird. Das ist Privatfernsehen um 20.15 Uhr. Die Leute, die einschalten, erwarten von Joko und Klaas Quatsch und Klamauk. Und was kommt, ist Konfrontation.

Frauen, die sich abgeholt fühlen in einer Wahrnehmung, die sie vielleicht sonst voller Scham bei sich behalten. Männer, die denken: Krass, was ist denn mit meinen Artgenossen los? Wenn das vorher einer als Ziel formuliert hat, dann war es wirklich ein guter Treffer.

WDR: Wie geht es Ihnen persönlich damit?

Michaelsen: Ich bin aufgewühlt. Aber in einem sehr gutem Sinne. Ich habe noch nie seitdem ich auf sozialen Plattformen unterwegs bin eine 99,9-prozentige Liebes-Positivitäts-Quote in den Kommentaren gehabt. So viel Dankbarkeit, so viel Anteilnahme, so viel erstzunehmende Konfrontation mit dem Thema aus allen Ecken: Männer, Frauen, Junge, Alte. Mich hat es komplett umgehauen.

Das Interview führte Susanna Zdrzalek.

Das Interview wurde für die Online-Version gekürzt und sprachlich bearbeitet.