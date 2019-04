Visuelle Identifizierung teilweise nicht möglich

Mithilfe von Fotos oder Zeugenaussagen ist noch lange nicht sicher, ob es sich tatsächlich um den gesuchten Angehörigen handelt, so das BKA. "Durch die Folgen einer Katastrophe können die Toten so stark verändert sein, dass eine visuelle Identifizierung nicht mehr möglich ist" , heißt es in einer Mitteilung.

Dennoch bittet die Identifizierungskommission Angehörige auch um Fotos. Sie erfragt zusätzlich mit einem Fragebogen weitere Merkmale - beispielsweise Tätowierungen oder auffällige Schmuckstücke.

Wie lange der Prozess der Identifizierung dauert, ist meist von der Anzahl der Opfer und von der Art des Unglücks abhängig - in der Regel nimmt er laut BKA aber "einige Tage bis Wochen" in Anspruch.

Stand: 22.04.2019, 12:00