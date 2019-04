Viele NRW-Bürger unter Opfern bei Busunglück auf Madeira

Angehörige werden betreut

Am Freitag waren nach Angaben des Reiseveranstalters erste Angehörige nach Madeira gereist. Sie sollten dort von Fachkräften betreut und unterstützt werden. Überlebende des Busunglücks und ihre Angehörigen haben am Freitagnachmittag in der Inselhauptstadt an einem Gedenkgottesdienst teilgenommen. In ganz Portugal galt derweil eine dreitägige Staatstrauer zum Gedenken an die Opfer. Bei einer offiziellen Gedenkfeier legte Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa am Unfallort einen Kranz nieder.