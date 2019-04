Viele NRW-Bürger unter Opfern bei Busunglück auf Madeira

Menschen aus dem Rhein-Erft-Kreis auf Passagierliste

Am Donnerstag hatte die Polizei dem WDR bestätigt, dass mehrere Menschen aus dem Rhein-Erft-Kreis auf der Passagierliste des verunglückten Busses stehen. Eine genaue Zahl gaben die Beamten nicht bekannt.

Ob sie unter den Todesopfern sind oder bei dem Unfall verletzt wurden, sei der Polizei ebenfalls noch nicht bekannt. Die Angaben aus Portugal würden immer wieder korrigiert, sodass verlässliche Angaben zunächst nicht möglich seien.

Laut Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts identifizieren Helfer auf Madeira derzeit die Opfer. Erst wenn alle Angehörigen informiert sind, werde man sich an die Öffentlichkeit wenden, teilte Kanzleramtschef Helge Braun mit.

Identifizierung bis Samstag abgeschlossen

Die Identifizierung der Opfer soll nach Angaben der Krankenhauses "Dr. Nélio Mendonça" in Funchal voraussichtlich bis Samstag (20.04.2019) abgeschlossen sein. Der Reisebus war am Mittwochabend in der Gemeinde Caniço, in der die Urlauber in einem Hotel die Osterferien verbrachten, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt.