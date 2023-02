CDU-Parteiausschluss: Frist für Hans-Georg Maaßen wohl verlängert

Ursprünglich sollte sich bis Sonntag 12 Uhr Ex-Verfassungsschutzpräsident und CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen zum Austritt aus der CDU äußern. Dazu hatte ihn das Parteipräsidium aufgefordert. Die WAZ berichtet exklusiv, dass Maaßen nun bis Donnerstag, 9. Februar, Zeit hat, eine Stellungnahme abzugeben. Das erfuhr die WAZ-Redaktion aus Kreisen der CDU-Parteizentrale. Offiziell wollte sich aus dem Konrad-Adenauer-Haus dazu aber niemand äußern.

Der sächsische CDU-Regierungschef Michael Kretschmer ist skeptisch, was ein Parteiausschluss von Maaßen betrifft. "Ich bin nicht der Meinung, dass man Leute von heute auf morgen ausschließen muss", sagte Kretschmer im Politik-Podcast der Sächsischen Zeitung "Sächsische.de". Er wüßte aber auch nicht, was Herr Maaßen in der CDU noch wolle, so Kretschmer weiter.

"Irgendwann ist das Maß voll"

Auch Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion kommentiert dies im WDR-Interview am Samstagmorgen ähnlich: "Selbstverständlich bin auch ich der Auffassung, dass eine Partei viel, auch an innerparteilicher Opposition aushalten muss. Aber irgendwann ist das Maß voll."

"Wir hoffen natürlich, dass Hans-Georg Maaßen selbst die Konsequenzen aus seinem Handeln zieht und ihm klar ist, dass das, was er sagt – dass, das was er auch zuletzt gesagt hat – nichts mit den Grundwerten unserer Partei zu tun hat und er deshalb schon aus persönlichen, politischen Gründen erkennt, dass er keine Zukunft in der CDU haben kann." Fraktions-Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU)

Die "grün-rote Rassenlehre"

Der jüngste Anlass für die Forderungen, die CDU zu verlassen, waren Maaßens Behauptungen auf Twitter, die Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. In einem Interview auf dem Internetblog des Autors Alexander Wallasch sprach Maaßen ebenfalls von Rassismus, der „gegen die einheimischen Deutschen betrieben“ werde. „Dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse“, sagte Maaßen.

Vorwürfe, dass er eine rassistische Sprache benutze, weise er "mit Nachdruck" zurück, so Maaßen. "Das sind pure Behauptungen, das ist ehrabschneidend", sagte er im Deutschlandfunk. Die CDU sei bislang seine Partei.