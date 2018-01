Luftverschmutzung: NRW hält Feinstaub-Grenzwerte ein

Beim gefährlichen Feinstaub sind die Jahres-Grenzwerte in NRW 2017 zum vierten Mal in Folge nicht überschritten worden. Das könne man anhand der vorläufigen Messdaten bereits sagen, teilte ein Sprecher des Landesumweltamtes am Freitag (12.01.2018) mit.

Zum Stickstoffdioxid, das zuletzt zum Hauptproblem für die Luftqualität geworden ist, gebe es noch keine verlässlichen Zahlen.