Noch über EU-Grenzwert

Verbessert haben sich etwa die Werte am Clevischen Ring in Köln und an der Corneliusstraße in Düsseldorf. Beide Straßen gehörten 2017 zu den Spitzenreitern in Sachen Schadstoffbelastung. Mit 59 beziehungsweise 53 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft lag die NO2-Belastung dort aber immer noch deutlich über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.