Lufthansa-Streik: Was Reisende aus NRW tun sollten

Was Fluggäste tun sollten

Zurzeit arbeitet die Fluggesellschaft an einem Sonderflugplan. Daher ist noch unklar, welche Flüge trotz des Streiks wann starten. Aktuelle Informationen zu den einzelnen Flügen erhalten Reisende auf der Website der Lufthansa.

Wer von der Fluglinie per E-Mail über seinen Flug informiert werden will, könne unter "Meine Buchung" seine Adresse hinterlassen, so ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage.

Video starten, abbrechen mit Escape Bilanz UFO-Streik. WDR aktuell. . 00:28 Min. . Verfügbar bis 21.10.2020. WDR.

Gewerkschaft will mit Lufthansa verhandeln

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat mehrere Tarifforderungen aufgestellt und will die Lufthansa mit dem Streik an den Verhandlungstisch zwingen. Der angekündigte Streik betrifft zunächst nur die Lufthansa-Kerngesellschaft.

Arbeitsniederlegungen sind demnächst allerdings auch bei Tochterunternehmen möglich. Das sind Eurowings Deutschland, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie Sun-Express.