Luftbrücke der Deutschen aus Afghanistan könnte Freitag oder Samstag enden

Nach Aussagen von Auswärtigem Amt und Bundeswehr in Taschkent ist nicht auszuschließen, dass die Evakuierungsflüge nun bald eingestellt werden. Denn wenn die US-Einsatzkräfte ihre Luftbrücke am kommenden Dienstag beenden, werden sie einige Tage benötigen, um ihr eigenes Personal und Material außer Landes zu schaffen. Ohne US-Soldaten am Kabuler Flughafen können die Rettungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Derzeit seien keine deutschen Flüge über Freitag hinaus geplant, heißt es in Taschkent. Dort landen alle Maschinen aus Kabul zwischen, die Menschen nach Deutschland evakuieren.

Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 4.650 Bundesbürger, Afghanen und Bürger anderer Staaten aus Kabul ausgeflogen. Am späten Dienstagabend landete zuletzt ein Militärtransporter mit 178 schutzbedürftigen Menschen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.

Merkel: Deutschland kann ohne USA nicht weiter evakuieren

Die USA hatten zuvor angekündigt, vorerst an ihrem Zeitplan zum Afghanistan-Abzug am 31. August festzuhalten. Präsident Biden hält sich aber die Option einer Verlängerung weiter offen. Er sagte am Abend, das hänge auch von der Kooperationsbereitschaft der Taliban ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag nach einem Treffen der G7-Staaten klargestellt, dass Deutschland Evakuierungen ohne die USA nicht weiterführen könne. Deutschland wolle solange wie möglich Menschen evakuieren, allerdings: "Wir können nur Operationen vertreten, bei denen die Sicherheit auch nach menschlichem Ermessen gewährleistet ist" , sagte Merkel.

Stand: 25.08.2021, 07:27