Krieg zwischen Russland und Ukraine: Luftalarm in Kiew

Die Bürgerinnen und Bürger von Kiew können sich unter anderem in U-Bahnhöfen in Sicherheit bringen. Diese sind - wie in anderen ehemals sowjetischen Großstädten - auch als Luftschutzbunker gedacht. Bereits am Morgen waren Explosionen in der Stadt mit rund drei Millionen Einwohnern zu hören gewesen.

Die meisten Geschäfte, Cafés und Restaurants in sonst belebten Stadtteilen haben geschlossen. In den Supermärkten decken sich die Menschen mit Trinkwasser und dem Nötigsten ein. Vor den Bankautomaten im Zentrum bildeten sich lange Schlangen. Die Menschen fürchten, dass bald der Strom ausfallen könnte.

Bis zum Mittag 30 Attacken auf die Ukraine

Am frühen Donnerstagmorgen hatte Russlands Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet. Auch aus anderen Teilen der Ukraine gibt es Berichte über Angriffe mit Hubschraubern und Raketen auf Militärobjekte.

Bis zum Mittag habe Russland mehr als 30 Attacken mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern " auf ukrainische zivile und militärische Infrastruktur " ausgeübt, teilte der Generalstab mit. Auch in der Nähe von Kiew kam es zu Gefechten, etwa an einem Flugplatz.