Räumung von Lützerath: Die Ereignisse des Tages in Kürze

09.01. - Montag

Die Polizei Aachen hat ihr Konzept zur Räumung von Lützerath vorgestellt.

Polizeipräsident Dirk Weinspach teilte mit, dass die Räumung ab Mittwoch beginnen könne. Ab dann sei jeden Tag damit zu rechnen. Vorher ist am Dienstagabend noch eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger in Erkelenz geplant.

Die Polizei stehe " vor einem schwierigen herausfordernden Einsatz mit erheblichen Risiken ", betonte der Polizeipräsident. Die Beamten gehen auch von einigen gewaltbereiten Aktivisten aus. Einsatzleiter Wilhelm Sauer betonte, demokratische Protestformen seien

" mehr als willkommen ". Er werde es aber nicht zulassen, " dass Kolleginnen und Kollegen zu wehrlosen Opfern sinnloser Angriffe werden ".

Nach mehreren Angriffen auf Polizisten durch Steinwürfe forderte NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) die friedlichen Klimaaktivisten auf, sich von " Krawallmachern " zu distanzieren.

Kritik von "Fridays for Future" an schwarz-grüner NRW-Regierung

Aktivistinnen von Fridays for Future haben der Landesregierung Nordrhein-Westfalens Planlosigkeit und eine Instrumentalisierung der Klimaschutzbewegung vorgeworfen. Nach einem Gespräch mit der Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) in Düsseldorf äußerten sich die Teilnehmerinnen kritisch.

"Wir haben leider das Gefühl, dass sie aktuell keinen Plan hat, wie sie das Pariser Klimaschutzabkommen und die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten kann." Klima-Aktivistin Pauline Brünger nach dem Treffen mit NRW-Ministerin Neubaur

08.01. - Sonntag

Bei einer großen Demonstration waren tausende Menschen in Lützerath, um gegen die geplante Abbbagerung des Dorfs zu demonstrieren. Nach Angaben einer Sprecherin der Initiative "Ende Gelände" waren am Sonntagnachmittag mehr als 1.000 Demonstranten vor Ort. Die Polizei Aachen ging am Abend sogar von etwa 2.000 Personen aus.