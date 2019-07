Debatte um Bewährungsstrafe im Lügde-Prozess

Das Landgericht Detmold hat einen 49 Jahre alten Mann aus Niedersachsen am Mittwoch (17.07.2019) zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt; unter anderem wegen Anstiftung und Beihilfe zu schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert - diese hätte nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können. In den Sozialen Netzwerken gibt es seitdem viel Unverständnis über das "zu milde" Urteil. Ist die Strafe angemessen? Oder ein Zeichen von Justizversagen? Fragen und Antworten.

Warum muss der überführte Täter nicht ins Gefängnis?

Warum das Strafmaß in einem Rahmen geblieben ist, das gerade noch eine Bewährungsstrafe zulässt, lässt sich wohl erst nach der Veröffentlichung der schriftlichen Urteilsbegründung genau nachvollziehen. Grundsätzlich müssen sich Richter an den Vorgaben des Strafgesetzbuchs (StGB) orientieren, genauer an Paragraph 56.