Zersplitterte Polizeistruktur

Der Grünen-Landtagsfraktion in NRW zeigt der Fall, dass kleine Polizeibehörden nicht ausreichend spezialisiert seien. Das sagte die innenpolitische Sprecherin Verena Schäffer. In keinem anderen Bundesland sei die Polizeistruktur so zersplittert wie in NRW mit 29 Landratsbehörden und 18 Polizeipräsidien.

Problem Personalmangel

GdP -Landeschef Mertens sieht eine Umstruktierung der Polizeibehörden jedoch kritisch. Sie koste auch personelle Kraft. Die habe man aber nicht, weil in den vergangenen 15 Jahren bei der NRW-Polizei rund 2.000 Stellen gestrichen worden seien. Unter einer Umstrukturierung würde die Strafverfolgung leiden.