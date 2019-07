Lügde: Justiz denkt noch analog

WDR: Denken Sie, das Urteil wäre anders ausgefallen, wenn er sich im Raum befunden hätte?

von Weiler: Das würde ich zumindest annehmen.

WDR: Müssen wir die digitale Welt und die mit ihr verbundene Gefahr für unsere Kinder anders begreifen?

von Weiler: Absolut. Die digitalen Medien haben das Phänomen der sexuellen Gewalt fundamental verändert. Heute ist so etwas wie ein Missbrauch per Livestream möglich, an dem man sich aktiv beteiligen kann. Und es ist außerdem möglich, diesen Missbrauch auch noch in der Welt zu verbreiten. Dieses Urteil sendet an die digitalen Täter das Signal: alles nicht so schlimm.

Das Interview führte Catherine Vogel, Aktuelle Stunde.

Das Gespräch wurde für die Online-Version sprachlich bearbeitet und gekürzt.

Stand: 19.07.2019, 11:46