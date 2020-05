Lügde-Untersuchungsausschuss befragt Jugendämter 

Jugendamt Hameln ahnungslos?

Besonders im Fokus: Das Jugendamt Hameln in Niedersachsen. Es war für die Pflegschaft des Mädchens zuständig, das bei Andreas V. auf dem Campingplatz gelebt hatte und von ihm jahrelang sexuell missbraucht worden war. Das Jugendamt will trotz mehrerer Hinweise keine Anzeichen für den Missbrauch erkannt haben und hatte sich dabei auf die Jugendhilfe-Mitarbeiterin vor Ort berufen. Nach WDR -Informationen findet sich in den Akten dazu eine kurze Telefonnotiz. Wie die Hinweise genau überprüft wurden, ist dort nicht festgehalten.