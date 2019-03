Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde bei Detmold haben die Ermittler zwei Wohnungen und einen weiteren Wohnwagen durchsucht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag (05.03.2019) mitteilten, ist darunter die Wohnung des 56 Jahre alten Hauptverdächtigen, in die er auf Wunsch des Jugendamtes bald umziehen sollte. Zudem wurde ein weiterer Wohnwagen auf dem Campingplatz durchsucht, der jahrelang Missbrauchs-Tatort gewesen sein soll.

Beamte stellen "Gegenstände" sicher

Den Angaben zufolge wurden nicht weiter beschriebene "Gegenstände" sichergestellt. Die Ermittler bekräftigten indes, dass es nach bisherigen Erkenntnissen keine Belege dafür gebe, "dass Polizeibeamte in die Taten involviert waren oder diese geduldet haben".