Fall Lübcke: Verbindung zu Neonazi-Überfall in Dortmund

Überfall auf DGB-Demonstration 2009

Nach SWR -Recherchen ist der Tatverdächtige vor dem Jahr 2009 mehrfach durch schwere und teilweise rechtsextremistisch motivierte Straftaten aufgefallen.

So wurde er wegen Landfriedensbruch verurteilt, weil er 2009 an einem Überfall hunderter Neonazis auf eine Gewerkschaftsveranstaltung in Dortmund beteiligt war. Zudem soll er der Neonazi-Vereinigung "Combat 18" nahestehen.

Rechtsradikale hatten am 1. Mai 2009 den Demonstrationszug der Gewerkschaften in Dortmund angegriffen. Der Überfall auf die DGB-Kundgebung sorgte für Empörung und hatte damals ein parlamentarisches Nachspiel im Landtag.

Kassel-Dortmund-Verbindung auch im NSU-Komplex