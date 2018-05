Die wichtigsten Fakten zum Zeugen Schaller:

Vor der Loveparade

Strahlende Gesichter vor der Loveparade-Katastrophe

Fitnessstudio-Unternehmer Rainer Schaller hatte einige Jahre vor dem Unglück über sein Tochterunternehmen Lopavent die Rechte an der Loveparade erworben. In Interviews vor der Veranstaltung pries er das Event in Duisburg an.