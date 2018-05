Sauerland: "Nicht aktiv" an Loveparade-Planung beteiligt

Der frühere Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) hat nach eigenen Angaben "nicht aktiv" an den Planungen zur Loveparade 2010 mitgewirkt. "Ich musste keine Genehmigungen erteilen", sagte der 62-jährige Pensionär am Mittwoch (02.05.2018) als Zeuge beim Loveparade-Strafprozess in Düsseldorf. Er habe frühzeitig den damaligen städtischen Ordnungsdezernenten mit den Planungen betraut.

Bisher keine Angaben zum Tag der Katastrophe

In einem knappen Eröffnungsstatement betonte der 2012 per Bürgerbegehren abgewählte Ex -Politiker, dass die Idee zur Loveparade in Duisburg und anderen Revier-Städten erstmals 2007 vom Kommunalverband Ruhrgebiet kam.

Zum Tag der Katastrophe mit 21 Toten und Hunderten Verletzten sagte Sauerland in seiner ersten Stellungnahme nichts. Anschließend begann die detaillierte Befragung - zunächst durch den Vorsitzenden Richter Mario Plein.

Mehr Beamte im Einsatz

Beim Betreten des Gerichtsgebäudes war Sauerland wortlos an den Journalisten vorbeigegangen. Rund um den Gerichtssaal in der Düsseldorfer Messe gibt es verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Es sind mehr Polizisten und Justizbeamte im Einsatz als bisher an anderen Tagen des Prozesses.