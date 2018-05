Im Strafprozess um die Duisburger Loveparade-Katastrophe von 2010 tritt am Mittwoch (02.05.2018, ab 9.30 Uhr) der ehemalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland ( CDU ) als Zeuge auf. Falls die Zeit für die Befragung nicht ausreicht, wird Sauerland am 3. Mai erneut im Gerichtssaal in der Messe Düsseldorf erwartet.