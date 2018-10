Brief an Minister Biesenbach

Anlass für Pleins Äußerungen war ein Brief einiger Nebenkläger-Anwälte an Justizminister Biesenbach. In dem Schreiben äußern rund zehn Anwälte ihre Sorge vor einer Einstellung des Verfahrens. Diese ist nach der Strafprozessordnung unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wenn Gericht, Angeklagte und Staatsanwaltschaft ihr zustimmen.

Der Minister solle der Staatsanwaltschaft untersagen, einen solchen Schritt mitzutragen, forderten die Unterzeichner. Nur dann könne es ein Urteil geben. Eine freiwillige Einstellung des Verfahrens würde kein Bürger nachvollziehen können. Unter anderem wegen fahrlässiger Tötung sind zehn Mitarbeiter von Stadt Duisburg und Veranstalterfirma angeklagt. Polizisten wurden hingegen nicht angeklagt.