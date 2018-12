Vor einem Jahr begann der Loveparade-Strafprozess

Worum geht es im Prozess?

Es geht um die juristische Aufarbeitung einer Katastrophe. Bei der Techno-Veranstaltung Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg waren im Gedränge 21 Menschen erdrückt worden - an der Zugangs-Rampe und dem Zugangs-Tunnel zum Partygelände. Über 650 Menschen wurden verletzt.