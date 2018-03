Es ist ein Strafprozess, der von Anfang an öffentlich in der Kritik stand. Viel zu spät komme die in Düsseldorf stattfindende Hauptverhandlung zur Duisburger Loveparade-Katastrophe von 2010, hieß es. Auch, ob nicht möglicherweise die Falschen angeklagt wurden, ist heiß umstritten.