In NRW leben jede Menge Glückspilze: Gleich 20 frischgebackene Lotto-Millionäre kamen im vergangenen Jahr aus Nordrhein-Westfalen, teilte der Lotterieveranstalter WestLotto in Münster am Freitag (05.01.2018) mit. Den höchsten Gewinn erzielte Anfang Juni eine Lotto-Spielerin aus dem Raum Düsseldorf: Sie räumte knapp 30 Millionen Euro ab.

Kölner tippen am besten

Insgesamt räumten 2017 am häufigsten Tipper aus dem Ruhrgebiet ab: 57 Spieler gewannen mindestens 100.000 Euro. Mit etwas Abstand folgt das Rheinland mit 42 Großgewinnern. Auf Platz drei liegen die Tipper vom Niederrhein (24). Bei den Städten hat den Angaben zufolge Köln die Nase vorn.