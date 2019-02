Experten klagen an: Zu wenig Lobby für Kinderschutz

Datenaustausch zwischen Kinderärzten

Manchmal geraten gut gemeinte Initiativen für Gewaltopfer sogar in Konflikt mit der Rechtslage. So geht es auch dem Verein "Riskid", in dem sich Duisburger Kinderärzte über mögliche Fälle von Misshandlung unter ihren Patienten austauschen wollen. Die Mediziner fordern eine Neuregelung der ärztlichen Schweigepflicht, um zu verhindern, dass Eltern ständig den Arzt wechseln, um Misshandlungen zu vertuschen. Bis zu einer gesetzlichen Regelung arbeiten die Ärzte in einer rechtlichen Grauzone.