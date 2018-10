A3 nach tödlichem Lkw-Unfall wieder frei

Nach stundenlanger Sperrung konnte die A3 bei Bad Honnef am Dienstagmorgen (23.10.2018) noch vor acht Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Sämtliche Sperrungen seien aufgehoben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall hatte sich schon am Montagabend ereignet. Nach ersten Ermittlungen musste ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer bei der Ausfahrt Bad Honnef/Linz plötzlich bremsen. In der Folge fuhren erst ein 55-Jähriger mit dem Lastwagen auf, dann ein 56-Jähriger und schließlich ein 25-Jähriger.

Der 25-Jährige wurde in seinem Lkw so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Unfallverursacher flüchtete

Ursache für den plötzlichen Bremsvorgang des 57-Jährigen war laut Polizei das Manöver eines weiteren Lastwagenfahrers, der von der Überholspur scharf nach rechts zog, um eine Autobahnausfahrt doch noch zu erwischen.

Der Mann war zunächst flüchtig, die Polizei fahndete nach ihm unter Hochdruck. Mittlerweile habe die Polizei einen Lkw gefunden, der den Zeugenbeschreibung entspreche, sagte ein Polizeisprecher dem WDR am Dienstagmorgen. Der Fahrer werde jetzt befragt.