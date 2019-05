Aus der Lkw -Maut fließen erste Millionen-Einnahmen an die Kommunen. Am meisten bekam München: 1,5 Millionen Euro für das zweite Halbjahr 2018. Auch Städte aus NRW dürfen sich über Einnahmen freuen: Am meisten erhielten Dortmund (743.000 Euro), Düsseldorf (734.000 Euro) und Köln (485.000 Euro).