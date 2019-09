2.800 Verstöße bei Lkw-Kontrollen in NRW

Im Rahmen einer bundesweiten Aktionen hat die Polizei in NRW am Donnerstag (12.09.2019) 6.000 Lkw und Busse kontrolliert. Wie das Innenministerium am Freitag (13.09.2019) mitteilte, wurden dabei 2.800 Verstöße festgestellt.

Prüfung der Ladung

Im Fokus der Überprüfung stand die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, ebenso der technische Zustand der Fahrzeuge und die Sicherung der Ladung. Die Beamten haben dazu die digitalen Fahrtenschreiber ausgelesen und die Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit untersucht.