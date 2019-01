Betrunkene Lkw-Fahrer: Polizeigewerkschaft fordert Alkolocks

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) forderte den Einbau von Alkolocks für auffällige Berufskraftfahrer. In Gefahrguttransportern und Schulbussen sollten diese wegen der besonderen Gefahren obligatorisch eingebaut werden, forderte der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt.

Anreize für freiwilligen Einbau?

Die Forderungen nach Alkolocks, die ein Losfahren in betrunkenem Zustand durch Messungen der Atemluft des Fahrers verhindern, sind nicht neu. Auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) hatte sich vergangene Woche in Goslar für einen europaweit verpflichtenden Einbau von Alkolock-Geräten im gewerblichen Personen- und Güterverkehr aus. Schon jetzt sollten Anreizsysteme für den freiwilligen Einbau geschaffen werden.

In Hessen hatte die Polizei am Sonntag (27.01.2019) 1.200 Lkw-Fahrer auf Autobahn-Rastplätzen auf Promille kontrolliert. 190 von ihnen hatten tatsächlich Alkohol getrunken. Bei 79 von ihnen seien mehr als 0,5 Promille, bei einigen sogar über 2,5 gemessen worden. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gab es im Januar solche Präventiv-Kontrollen der Polizei.

NRW kombiniert Kontrollen

In NRW gibt es nach Auskunft des Innenministeriums seit anderthalb bis zwei Jahren verstärkt Lkw-Kontrollen, bei denen technische Überprüfungen und Alkoholtests zusammen durchgeführt werden. Das Thema "Kontrolle" werde ganzheitlich betrachtet, hieß es aus dem Innenministerium. Separate, großangelegte Alkoholkontrollen nach hessischem Vorbild hält NRW nicht für nötig.

