Lkw-Demo: Autobahnverkehr in NRW soll Mittwoch still stehen

Vorgeschmack: LKW-Demo in Köln

Bei den derzeitigen Preisen bleibe abzüglich Steuern, Löhnen und allen anderen Kosten nichts mehr bei den Spediteuren hängen. Die Regierung finde " immer wieder neue Vorwände, um die Preise zu erhöhen ", meint Fischer, jetzt sei Schluss damit. Letztlich betreffe das jeden, fügt er hinzu, " aber keiner macht den Mund auf" . Auf 1,30 Euro runter soll der Dieselpreis, auch die CO2-Steuer müsse reduziert werden - das fordern die Brummi-Fahrer und Spediteure.

Am Montag Blockaden für drei Tage

Die Botschaft, die die aufgebrachten Lkw-Fahrer am Mittwoch haben, klingt bedrohlich: Wenn sich nach dem ersten Schock, den die Autobahn-Blockaden auslösen sollen, "bis zum Wochenende niemand meldet, folgt am Samstag die zweite Warnung ", sagt Fischer - weitere Autobahn-Blockaden. Und ab Montag sollen dann alle Autobahnen für drei Tage am Stück komplett blockiert werden. " Wir machen das jetzt genauso wie die Kollegen in Frankreich" , droht er, " da wird den deutschen Bürgern das Lachen vergehen, wenn sie nichts mehr zu essen kriegen".

Am Dienstag hatte auch der größte Branchenverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung Alarm geschlagen. Das mittelständische Transport- und Logistikgewerbe kämpfe derzeit um seine Existenz, hieß es in einer Meldung. Man sei " mit Herausforderungen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß konfrontiert".

Branche fordert " Krisengipfel Mittelstand "

Seit vielen Monaten hätten sich " zahlreiche Kostenbestandteile" im Transportgewerbe deutlich verteuert. Angesichts der jetzigen " Kraftstoffpreisexplosion mit ihren verheerenden Wirkungen " fordere die Branche schnelle Gegenmaßnahmen von der Politik: Eine deutliche, vorübergehende Entlastung bei den Dieselpreisen, einen sofortigen " Krisengipfel Mittelstand " unter Leitung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Der Verband fordert außerdem eine erneute Aussetzung der Insolvenzantragspflicht - wie es sie auch in der Coronakrise gab. Und: Einen " CNG/LNG-Rettungsschirm " für die Unternehmen, die ihren Fuhrpark größtenteils auf diese klimafreundlichere Flüssiggas-Technologie umgestellt haben.