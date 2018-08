Betrüger fordern Geld über Payment -Dienste

In anderen Fällen nehmen die Täter laut LKA Kontakt über soziale Netzwerke auf. Sie animieren die Opfer in einem Videochat zu sexuellen Handlungen, filmen alles mit und drohen mit der Veröffentlichung. Immer forderten sie Geldbeträge über Payment-Dienste oder in einer Kryptowährung, zum Beispiel Bitcoins.