NS-Verbecher leiteten bis 1969 das Landeskriminalamt

Mindesten die ersten vier Leiter des Landeskriminalamts NRW sind nachweislich bis 1945 aktive Nationalsozialisten gewesen. Jedem einzelnen lassen sich schwere Verbrechen nachweisen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das das LKA selber in Auftrag gegeben hatte. Das Ergebnis sei " sehr bedrückend ", sagte LKA -Chef Frank Hoever am Montag (16.12.2019) in Düsseldorf.

Den Auftrag zu der Untersuchung hatte 2016 der damalige LKA -Chef Uwe Jacob gegeben, als zum 70. Jahrestag der LKA -Gründung Hinweise auf SS -Mitgliedschaften einiger ehemaliger Direktoren auftauchten. Drei Jahre lang hatte der Historiker Martin Hölzl vom Geschichtsforschungsinstitut Villa ten Hompel in Münster recherchiert.

Kriegsverbrecher in oberster Polizeibehörde

Das Ergebnis: Zwischen 1946 und 1969 standen mit Friedrich Karst, Friederich D'heil, Oskar Wenzky und Günter Grasner vier NS -Verbecher an der Spitze der wichtigsten Polizeibehörde Nordrhein-Westfalens. Gegen alle vier liefen nach Kriegsende in verschiedenen Ländern Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen.