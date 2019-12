Live aus dem Newsroom: Blick in die WDR-Nachrichtenzentrale

Egal ob im Hörfunk, im Fernsehen, in der WDR aktuell-App, auf WDR.de oder in den Social-Media-Kanälen - die Kollegen im Newsroom identifizieren gemeinsam die wichtigsten Themen des Tages und sorgen dafür, dass die Infos schnell und zuverlässig bei Ihnen ankommen.

Live-Führung mit dem Newsroom-Chef

Schon einmal hat Newsroom-Chef Stefan Brandenburg per Livestream einen Einblick in die Regie und den Studio-Alltag der "Aktuellen Stunde" geboten. Am Mittwoch (04.12.2019) gibt es ab 16.40 Uhr erneut eine Live-Führung: Diesmal kann man unseren Moderatoren Susanne Wieseler und Thomas Bug bei der Arbeit zusehen. Außerdem gibt es einen Einblick in den Filmschnitt und in die Radionachrichten um 17 Uhr.