Liveticker: Bombenentschärfung in Düsseldorf

15:00 Uhr: Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt "Ulmer Höh" in Düsseldorf Derendorf ist am Freitagvormittag (17. 01.2020) eine englische Zehn-Zentner Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sie heute am späten Abend entschärft werden soll.

Stand: 17.01.2020, 17:30