Zehn Milliarden Euro für 48 Millionen: So will Lindner für Entlastungen sorgen

"Versteckte Steuererhöhung" soll bekämpft werden

Kernpunkt ist ein Ausgleich für die kalte Progression - also den unerwünschten Effekt, dass jemand zwar eine Lohnerhöhung bekommt, dadurch aber in einen höheren Steuertarif rutscht und am Ende weniger Geld in der Tasche hat, weil die Inflation auch noch die Kaufkraft senkt. Lindner bezeichnet das eine " versteckte Steuererhöhung ", die dem Staat Zusatzeinnahmen beschere, die dieser nicht verdiene. Um das zu verhindern, will Lindner an den Stellschrauben des Einkommensteuertarifs drehen.

So soll der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, steigen. Auch weitere Eckwerte des Steuertarifs werden verschoben. So soll der Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen greifen. Die Grenze für den noch höheren Reichensteuersatz will Lindner aber nicht antasten. In dieser Einkommensklasse hält er keine zusätzliche Entlastung für nötig. Zusätzlich zu einer Anpassung des Einkommensteuertarifs sollen auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht werden.

Die Auswirkungen in Zahlen

Die Frage, die sich nun viele stellen dürften: Wie viel Geld bleibt mir dadurch zusätzlich? Grob gesagt gilt: Je höher das Einkommen, desto höher die Steuerersparnis in Euro und Cent. Das zeigen Zahlen des Finanzministeriums: